Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Öte yandan Apple Türkiye, mağazada istihdam edilmek üzere 17 farklı pozisyonda eleman arıyor. Söz konusu pozisyonlar arasında müdür, mağaza lideri, pazar lideri, genius, teknik uzman ve operasyon eksperi gibi kişiler bulunuyor.