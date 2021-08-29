Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

CAMON 16 SAHNEYE ÇIKTI

Haziran ayında Türkiye’de üretime başlayan dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından Tecno Mobile, Camon serisinin ödüllü üyesi Camon 16’nın yerli üretim modelini satışa sundu. 6,8 inçlik bir ekrana sahip olan Camon 16, beşli flaşa sahip 48 MP arka kamera, ultra gece lensi, 128 GB+6 GB geniş hafıza ve 18 W flaş şarjı desteği gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Teknosa ve Vatan mağazaları başta olmak üzere e-Ticaret platformlarında satışa çıkan cihazın fiyatı ise 3.499 TL.

Tecno Mobile ayrıca amiral gemisi olarak nitelendirdiği kamera ve tasarım özellikleriyle dikkat çekecek yeni modeli PHANTOM X’i de eylül ayı içinde ülkemizde piyasa sunmaya hazırlanıyor.

Tecno kısa bir süre önce de yeni marka elçisi olarak ünlü aktör Chris Evans ile ortaklığını duyurmuştu. Markanın liderlik konusundaki kararlılığının yüzü olan Evans, Tecno’nun “Engel Tanıma” marka sloganını ve mükemmellik arayışını da somutlaştırıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

¥ Ekran: 6,8 inç HD

¥ İşletim sistemi: Android 11

¥ Kamera: 16 MP çift flaşlı ön kamera, beşli flaşa sahip 48 MP dörtlü arka kamera

¥ İşlemci: MediaTek Helio G70 Sekiz Çekirdek 2.0 GHz

¥ RAM: 6 GB

¥ Hafıza: 128 GB

¥ Batarya: 5.000 mAh

¥ Çift SIM kart desteği

6.000 mAh BATARYALI DEV

Realme, uygun fiyatlı yerli modeli Realme C25 ile raflarda yerini aldı. 6,5 inçlik HD+ mini çentik ekran ile gelen Realme C25, 6.000 mAh’lik dev bataryası ile dikkat çekiyor. Cihaz ayrıca C Serisinde 48 MP üçlü kamerası bulunan ilk telefon olma özelliğine sahip. 48 MP kamera ile 6.000x8.000’e varan ultra yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyorsunuz. C25 ayrıca makro lensi destekliyor. 8 MP ön selfie kamerası, AI Beauty, HDR ve Portre modları ile birlikte geliyor. Gücünü MediaTek Helio G70 işlemciden alan cihazda 256 GB’ye kadar SD kart desteği sunuluyor. Realme C25’in fiyatı 2.400 TL.

AVCILAR'DA ÜRETİLDİ

Türkiye’de Avcılar’da üretime başlayan Xiaomi yerli modellerine bir yenisini daha ekledi. Orta segment bir telefon olan Redmi Note 10s, 6,43 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük bir AMOLED ekrana sahip. Gücünü MediaTek Helio G95 işlemcisinden alan telefon, 6 GB/8 GB RAM ve 64 GB/128 GB depolama seçenekleri, 5.000 mAh batarya, 33 W hızlı şarj, 360 derece ışık sensörü kurulumu ve çift hoparlör dâhil olmak üzere çeşitli yeniliklerle birlikte sunuluyor. 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere dörtlü arka kamerayla gelen Redmi Note 10s modelinin ön kısmında ise 13 MP’lik tek bir kamera yer alıyor. Telefonun fiyatları ise şu şekilde:

¥ 4 GB RAM + 64 GB depolama: 3 bin 349 TL

¥ 6 GB RAM + 128 GB depolama: 3 bin 649 TL

Akıllı telefonlar için bir saatte hızlı servis Samsung, mobil cihazlar için uyguladığı “Akıllı Servis” konsepti ile kolay ve hızlı bir servis sunuyor.

Xiaomi’den yeni yerli telefon modeli Avcılar’da üretim yapan Xiaomi, yerli üretim modellerine bir yenisini daha ekledi.