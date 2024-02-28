Çin'de, yapay zeka araçlarıyla üretilen ilk çizgi dizi izleyicilerle buluştu

Yapay zeka konusuna ciddi anlamda eğilim gösteren ve bu konuda yapılacak yenilikleri art arda duyuran Çin'de yapay zeka araçlarıyla üretilen ilk çizgi dizi yayınlandı. Çin'in geleneksel kültürünü yansıtan çizgi dizi ülkede ilk olma özelliği taşıyor.

Devlet televizyonu ve radyolarını bünyesinde bulunduran Çin Medya Grubunun (CMG), Şanghay Yapay Zeka Laboratuvarı (SAIL) işbirliğiyle gerçekleştirdiği "Qianqiu Shisong" adlı 26 bölümlük çizgi dizinin ilk bölümü dün yayına girdi.

ÜLKEDE BİR İLK

Sanat tasarımından animasyona ve yapım sonrası işlemlerine kadar yapay zekayla üretilen çizgi dizi, ülkede bu anlamda bir ilk olma özelliğini taşıyor.

ÜRETKEN YAPAY ZEKA KULLANILDI

SAIL'in WeChat hesabından yapılan açıklamada, filmin yapımında, CMG'nin görsel ve işitsel arşivindeki içeriklerle eğitilen "CMG Media GPT" adı verilen üretken yapay zeka modeli kullanıldı.

ÇİN2İN GELENEKSEL MOTİFLERİ İŞLENDİ

Klasik Çin şiirinin ünlü eserlerinin arka plan hikayeleriyle anlatıldığı 7 dakikalık 26 bölümden oluşan çizgi dizide, eski çağlardan sahneler ve karakterlerin tasarım ve animasyonları, dönemin klasik Çin mürekkep boya resimlerine uygun oluşturuldu.

DÜŞÜK MALİYETLİ ANCAK ETKİLİ

Yapımda, ABD'li üretken yapay zeka geliştiricisi OpenAI'ın piyasaya sürdüğü metinden video üreten Sora'ya benzer araçlardan yararlanıldı. CMG Media GPT'nin karakter ve sahne tasarımında düşük maliyetli ve etkili animasyon prosedürü sağladığı kaydedildi.