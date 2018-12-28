Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hac çekiliş sonuçları CANLI İZLE... Hac Kura Çekilişi Hac Kura Sonuçları 2019 | Diyanet Hac Kura Sonuçları TC Kimlik ile Sorgulama öğrenme... Hac kura sonuçları 2019 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusunun cevabını merak edenler bu habere bakabilir. 2019 hac kuraları çekiliş sonuçlarının belli olmasına çok kısa bir süre kala hacı adaylarını da heyecan kapladı. Hac kura sonuçları bugün saat 15.00'da açıklanacak. Kuranın sonuçlarına aynı gün saat 23.00'den itibaren https://www.hac.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Sonuçlar ayrıca hacı adaylarının cep telefonlarına mesaj olarak gönderilecek. Öyle ki adını yazdıranlar Diyanet hac kur sonuçları sorgulama işlemlerini araştırıyor. Bu akşam açıklanması beklenen hac kura sonuçları sorgulama işlemlerini TC kimlik numaranız ile gerçekleştirebileceksiniz. Hac kurası çekilişi 2019 sonuçları belli olur olmaz turkiyegazetesi.com.tr adresinden an be an aktarılacak. Hac kur sonuçları 2018 ve Diyanet hac kura sonuçları sorgulama işlemleri için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterlidir.



HAC KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN



Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 213 bin 835 hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları bugün saat 15.00'da çekilecek. Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan hacı adayları ve yakınlarının heyecanla beklediği hac kuraları yarın çekilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda elektronik ortamda yapılacak kura çekimine 2 milyon 213 bin 835 hacı adayı katılacak. Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında 'oda tercihli' veya 'otel tercihli' hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekilecek. Kura sonuçlarında asil ve yedek tasnifi yapılmayacağı gibi Diyanet ve acente ayırımına da gidilmeyecek.



HAC KURA SONUÇLARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



HAC KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN



HAC KURA SONUÇLARI 15.00'DA KAMUOYUNA AÇIK YAPILACAK

Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Yarın saat 15.00'de kamuoyuna açık yapılacak.



HAÇ KURA SONUÇLARI SAAT 23.00'DEN İTİBAREN İNTERNETDEN ULAŞILABİLECEK

Kuranın sonuçlarına aynı gün saat 23.00'den itibaren https://www.hac.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Sonuçlar ayrıca hacı adaylarının cep telefonlarına mesaj olarak gönderilecek.





KESİN KAYITLAR 2 OCAK'TA BAŞLIYOR

Kurada kesin kayıt hakkı elde edenler, 2-11 Ocak 2019 tarihleri arasında Kesin Kayıt Yaptırabilir belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2019 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.



HAC KURALARI NASIL ÇEKİLİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığınca, kuraya tabi tutulacak hacı adaylarının önemli bir bölümünün önceki yıllardan beri bekleyen ve bu yıl tekrar kayıt yenileten, bir kısmının da ilk kez ön kayıt yaptırmış olanlardan teşekkül etmesi sebebiyle, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek ve kendilerine daha fazla imkan sağlamak maksadıyla, kur'a çekiminde; kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın; hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi benimsenmiştir. Örneğin Katsayılı kura sistemi ile 5 yıldır başvuru yapanların 25 kez, 4 yıldır kayıt yaptıranların 16, 3 yıldır kayıt yaptıranların 9, 2 yıldır kayıt yaptıranların 4 ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıranların ise 1 kez ismi çıkmakta, böylece yeni kayıt yaptıranların heyecanı da her yıl devam etmektedir.

Hacı adaylarının pasaportları, toplu halde Ankara'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne gönderilir, vizeleri alındıktan sonra uçak biletleri ile birlikte, önceden belirlenen (hangi hacı adayının hangi hava alanından gideceği) hava alanlarına gidilir ve pasaport ve biletler Hacı adaylarına teslim edilir, sonrasında da hava yolu ile hac yolculuğu başlar.