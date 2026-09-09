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Yaşam

Sahilde çekirdek çitlemenin bedeli ağır oldu: 8 bin 687 TL ceza kesildi

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde çevre kirliliğine yönelik denetimlerde, sahilde çekirdek çitleyip kabuklarını yere atan bir kişiye 8 bin 687 TL para cezası kesildi. Belediyenin, vatandaşların attığı atıklardan oluşturduğu ve 7 gün boyunca sergilediği “sanat eseri” ise farkındalık çalışmasının ardından temizlendi.

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İskenderun Belediyesi, çevre temizliğine dikkat çekmek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla geçtiğimiz günlerde sahilde dikkat çekici bir çalışmaya imza attı.

Sahilde çekirdek çitlemenin bedeli ağır oldu: 8 bin 687 TL ceza kesildi
Başlık ResmiSahilde çekirdek çitlemenin bedeli ağır oldu: 8 bin 687 TL ceza kesildi

ATIKLARDAN OLUŞAN “SANAT ESERİ” TEMİZLENDİ

Vatandaşların çevreye attığı çeşitli atıklardan oluşan alan "sanat eseri" göndermesi, 7 gün boyunca sahilde sergilendi. 7 günlük serginin sona ermesinin ardından söz konusu alan, belediye ekipleri tarafından bugün itibarıyla temizlenerek yeniden vatandaşların kullanımına sunuldu.

Sahilde çekirdek çitlemenin bedeli ağır oldu: 8 bin 687 TL ceza kesildi
Başlık ResmiSahilde çekirdek çitlemenin bedeli ağır oldu: 8 bin 687 TL ceza kesildi
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"UYARILARIMIZ BURADA BİTMİYOR"

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, gerçekleştirilen çalışmanın çevre kirliliğine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacı taşıdığını belirterek, çevreyi kirletenlere yönelik denetimlerin de aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Sahilde çekirdek çitlemenin bedeli ağır oldu: 8 bin 687 TL ceza kesildi
Başlık ResmiSahilde çekirdek çitlemenin bedeli ağır oldu: 8 bin 687 TL ceza kesildi

8 BİN 687 TL CEZA KESİLDİ

Başkan Dönmez, kent genelinde yapılan denetimlerde çevreyi kirlettiği tespit edilen vatandaşlara ilgili mevzuat kapsamında 8 bin 687 TL idari para cezası uygulandığını belirterek, çevre temizliği konusunda taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

İskenderun’un ortak yaşam alanlarının herkesin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Başkan Dönmez, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunarak, "İskenderun hepimizin. Çöpünü çöpe at, şehrine değer kat" mesajını verdi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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