İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde bugün öğleden sonra ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.
Şemdinli'de eğitime kar engeli
03.01.2019 - 12:52 | Son Güncelleme: 03.01.2019 - 12:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Şemdinli,kar tatili,
596438 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596438.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER