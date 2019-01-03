Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde bugün öğleden sonra ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.