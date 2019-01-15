Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu'da deprem meydana geldi. Depremin merkezi Bolu'nun Yakabayat ilçesi olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği ilk bilgilere göre saat 8.57'de gerçekleşen depremin şiddeti 3.0 ve derinliği 7.5 kilometre olarak belirlendi.