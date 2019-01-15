Bolu'da deprem meydana geldi. Depremin merkezi Bolu'nun Yakabayat ilçesi olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği ilk bilgilere göre saat 8.57'de gerçekleşen depremin şiddeti 3.0 ve derinliği 7.5 kilometre olarak belirlendi.