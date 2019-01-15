Bolu'da deprem meydana geldi. Depremin merkezi Bolu'nun Yakabayat ilçesi olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği ilk bilgilere göre saat 8.57'de gerçekleşen depremin şiddeti 3.0 ve derinliği 7.5 kilometre olarak belirlendi.
Bolu'da deprem | Son depremler (15 Ocak 2019)
15.01.2019 - 09:10 | Son Güncelleme: 15.01.2019 - 09:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre Bolu'da deprem meydana geldi. Depremin merkezi Bolu'nun Yakabayat ilçesi olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği ilk bilgilere göre saat 8.57'de gerçekleşen depremin şiddeti 3.0 ve derinliği 7.5 kilometre olarak belirlendi.
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