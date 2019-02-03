İstanbul’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte İstanbullular sahil kesimlerine akın etti. Özellikle boğaz civarında yoğun trafik oluştuğu görüldü. Pazar gününün tadını çıkarmak isteyen vatandaşların Rumelihisarı’nda araçlarıyla oluşturduğu trafik ise havadan görüntülendi. 