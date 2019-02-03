İstanbul’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte İstanbullular sahil kesimlerine akın etti. Özellikle boğaz civarında yoğun trafik oluştuğu görüldü. Pazar gününün tadını çıkarmak isteyen vatandaşların Rumelihisarı’nda araçlarıyla oluşturduğu trafik ise havadan görüntülendi.
Güneşli havayı fırsat bilenlerin oluşturduğu yoğun trafik havadan görüntülendi
03.02.2019 - 15:30 | Son Güncelleme: 03.02.2019 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pazar gününün güneşli olmasını fırsat bilen İstanbullular, sahil kesimlerine adeta akın etti. Vatandaşların Rumelihisarı’nda araçlarıyla oluşturduğu yoğun trafik ise havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,trafik,15 Temmuz Şehitler Köprüsü,
602127 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602127.aspx
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