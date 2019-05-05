İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur dahil tüm seferlerin saat 15.50 itibarıyla geçici süreyle iptal edildiği belirtildi.
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
05.05.2019 - 16:09 | Son Güncelleme: 05.05.2019 - 16:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcu ve arabalı vapur seferleri iptal edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : izmir,vapur seferleri,
622381 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/622381.aspx
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