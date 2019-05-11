Malatya’da Kapalı Çarşı üstünde kurulan iftar çadırı öğlen saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle uçarak yola devrildi. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu sırada yaşanan olayda şans eseri kimseye zarar gelmezken, çadır belediye ekiplerince hemen yoldan kaldırıldı. 