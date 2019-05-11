Malatya’da Kapalı Çarşı üstünde kurulan iftar çadırı öğlen saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle uçarak yola devrildi. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu sırada yaşanan olayda şans eseri kimseye zarar gelmezken, çadır belediye ekiplerince hemen yoldan kaldırıldı.
Şiddetli rüzgar, iftar çadırını uçurdu
11.05.2019 - 15:19 | Son Güncelleme: 11.05.2019 - 15:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’da yaşanan şiddetli rüzgar, iftar çadırını uçurarak yola savurdu. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : şidetli rüzgar,iftar,çadır,
623745 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623745.aspx
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