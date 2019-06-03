Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi Güney köyü olan deprem saat 09.47 sıralarında 3.1 büyüklüğünde meydana geldi.
Depremin yerin 3 kilometre altında olduğu belirtildi.
Elazığ 3.1 ile sallandı
03.06.2019 - 10:38 | Son Güncelleme: 03.06.2019 - 10:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'ın Sivrice ilçesi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi Güney köyü olan deprem saat 09.47 sıralarında 3.1 büyüklüğünde meydana geldi.
Etiketler : Elazığ,
629028 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/629028.aspx
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