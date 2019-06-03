Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi Güney köyü olan deprem saat 09.47 sıralarında 3.1 büyüklüğünde meydana geldi.

Depremin yerin 3 kilometre altında olduğu belirtildi.