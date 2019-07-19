Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgilere göre, deprem akşam saatlerinde Çağlayancerit ilçesinde meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntıda ilçe, 3,7 büyüklüğünde sallandı.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Kahramanmaraş 3,7 ile sallandı
19.07.2019 - 23:25 | Son Güncelleme: 19.07.2019 - 23:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgilere göre, deprem akşam saatlerinde Çağlayancerit ilçesinde meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntıda ilçe, 3,7 büyüklüğünde sallandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kahramanmaraş,
638242 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/638242.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER