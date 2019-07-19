Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgilere göre, deprem akşam saatlerinde Çağlayancerit ilçesinde meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntıda ilçe, 3,7 büyüklüğünde sallandı.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.