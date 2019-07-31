Kandilli Rasathanesinden alınan verilere göre; bugün saat 12.57 sıralarında Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Aydınlı köyünde 6.1 derinliğinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi.  Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. 