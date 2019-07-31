Kandilli Rasathanesinden alınan verilere göre; bugün saat 12.57 sıralarında Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Aydınlı köyünde 6.1 derinliğinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Erzurum'da korkutan deprem | Son Depremler
31.07.2019 - 13:35 | Son Güncelleme: 31.07.2019 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum'un Tekman ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erzurum deprem,son depremler,
640790 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/640790.aspx
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