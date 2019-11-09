Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen ve aralarında GZPT’de (gelişmiş zırhlı personel taşıyıcı) ve beton bloklarında aralarında olduğu yaklaşık 10 araçlık konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen zırhlı araçların Suriye sınır hattına konuşlanacağı belirtildi.
Ceylanpınar’a zırhlı araçlar sevk edildi
09.11.2019 - 15:55 | Son Güncelleme: 09.11.2019 - 15:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Rasulayn kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar ve bloklar sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : zırhlı araçlar sevkiyatı,
661542 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/661542.aspx
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