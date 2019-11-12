Alınan bilgiye göre, Resulayn’da SMO unsurları; 18 adet 120 mm havan, 7 adet 80 mm havan, 9 adet 60 mm havan, 65 adet EYP mühimmatı buldu. Havanların üzerinde herhangi bir yazı bulunmadığı ve yivsiz olduğundan Doğu bloku ülkelerine ait olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.
Suriye Milli Ordusu Resulayn'da mühimmat buldu
12.11.2019 - 08:59 | Son Güncelleme: 12.11.2019 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye Milli Ordusu'nun Resulayn’da yaptığı arama tarama çalışmalarında çok sayıda mühimmat bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye Milli Ordusu,
662041 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/662041.aspx
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