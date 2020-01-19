Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Sivas Zara'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi..
Sivas'ta korkutan deprem
19.01.2020 - 21:05 | Son Güncelleme: 20.01.2020 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Sivas Zara'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi..
Etiketler : Sivas,
676125 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/676125.aspx
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