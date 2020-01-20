Son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ile beraber kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bugün akşam saatlerinde şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Kar yağışıyla birlikte şehir merkezi beyaza bürünürken, ortaya güzel görüntüler çıktı.
Kayseri'ye beklenen kar yağdı
20.01.2020 - 22:30 | Son Güncelleme: 20.01.2020 - 22:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından beklenen kar yağışı başladı.
Etiketler : Kayseri,
676322 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/676322.aspx
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