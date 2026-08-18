TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu, TCG Heybeliada, TCG Derya ve TCG Preveze’nin de aralarında bulunduğu Türk Donanması’nın seçkin platformları ile gökyüzünün yerli ve milli gururları Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve AKINCI insansız hava araçları, 19 Ağustos’ta İzmit Körfezi’nde gökyüzü ve denizlerde buluşarak vatandaşları selamlayacak.

Türkiye’nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve millî savunma kabiliyetlerini simgeleyen TEKNOFEST Mavi Vatan, İzmit Körfezi’nde tarihi bir buluşmaya sahne olacak. “Türk Bayrağını Al, Körfeze Gel” çağrısıyla vatandaşlar, 19 Ağustos Çarşamba günü Türk donanmasının gurur veren geçişine ve millî kanatların selamlama uçuşuna tanıklık edecek.

Sabah saat 08.00’de Yalova’dan başlayacak selamlama geçişi, Altınova, Karamürsel, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Kavaklı, Başiskele, İzmit ve SEKA Park rotasını takip ederek saat 13.00’te Derince’de son bulacak. Denizlerdeki bu görkemli geçişte, Türk donanmasının gururu TCG Anadolu, TCG Heybeliada, TCG Derya, TCG Preveze ve TCG Salihreis başta olmak üzere Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki gemiler ve denizaltılar yerini alacak.

Körfez semalarında ise heyecan doruğa çıkacak. Saat 13:00 ile 14:00 arasında Deniz hava uçakları, deniz karakol uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları körfez üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek. Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve AKINCI insansız hava araçları da gökyüzünden İzmit Körfezi’ni selamlayacak. Saat 14:20 - 14.30 arasında ise Türk Yıldızları gökyüzünde sergileyeceği nefes kesen gösteri uçuşuyla vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak.

MAVİ VATAN’DA tarihi buluşma Türk bayrağını al, körfeze gel

Denizlerde çelik muhafızlar, gökyüzünde milli kanatlar…

İzmit Körfezi, Türk milletinin denizlerdeki gücüne, millî savunma sanayisindeki yükselişine ve gökyüzündeki bağımsızlık iradesine hep birlikte tanıklık edecek. Bu tarihi geçiş, vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla kıyılarda yerlerini almasıyla muhteşem bir buluşmaya dönüşecek.

TEKNOFEST MAVİ VATAN İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ

08.00 YALOVA

09.00 ALTINOVA

09.15 KARAMÜRSEL

09.30 EREĞLİ

09.45 ULAŞLI

10.00 HALIDERE

10.15 DEĞİRMENDERE

10.30 GÖLCÜK

10.45 KAVAKLI

11.30 BAŞİSKELE

11.45 İZMİT

12.15 SEKAPARK

13.00 DERİNCE

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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