18 Ağustos 2026 Salı günü maç programı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun başlamasıyla futbolseverlerin gündeminde. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda lig aşamasına kalmak isteyen takımlar ilk maçlarına çıkarken Fenerbahçe de Olimpik Lyon karşısında avantaj arayacak. Günün maçlarının saat ve yayın bilgileri yakından takip ediliyor.

Futbolda 18 Ağustos Salı gününün programında UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu karşılaşmaları öne çıkıyor. Elemelerde sona yaklaşılırken play-off turunun ilk ayağında sahaya çıkacak takımlar, rövanş öncesinde avantaj elde etmek için mücadele edecek. Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon ile oynayacağı karşılaşma da günün en çok takip edilen maçları arasında yer alıyor. UEFA'nın programına göre 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi elemeleri 26 Ağustos'ta tamamlanacak ve play-off eşleşmelerini geçen takımlar lig aşamasına yükselecek.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

18 Ağustos 2026 Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmaları oynanıyor. Bu kapsamda Fenerbahçe, İstanbul'da Olimpik Lyon'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirebilmek için Fransız temsilcisi karşısında rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Güncel bilgilerine göre karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 18 Ağustos 2026 günün maçları

18 Ağustos 2026 Salı maç programı:

22.00 | Levski Sofya - AEK | Tabii Spor

22.00 | Fenerbahçe - Olimpik Lyon | TRT 1

22.00 | Dinamo Zagreb - Viking | Tabii Spor 1

FENERBAHÇE-LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Olimik Lyon karşılaşması saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak.

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