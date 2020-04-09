Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.11'de 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deniz yüzeyinin 9,12 kilometre derinliğinde oluşan depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 379 kilometre mesafede olduğu belirlendi.