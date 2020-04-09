Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.11'de 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deniz yüzeyinin 9,12 kilometre derinliğinde oluşan depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 379 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
09.04.2020 - 04:49 | Son Güncelleme: 09.04.2020 - 05:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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695002 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/695002.aspx
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