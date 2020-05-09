Selçuk Bayraktar paylaşımında, “Kardeşi geldi. Ama sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
Baykar Savunma mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretim süreci devam eden AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi ilk uçuşunu yakın zamanda gerçekleştirecek.
Selçuk Bayraktar'dan hava aracı paylaşımı
09.05.2020 - 19:08 | Son Güncelleme: 09.05.2020 - 19:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İkinci akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA’nın) görselini Twitter hesabından paylaştı.
Selçuk Bayraktar paylaşımında, “Kardeşi geldi. Ama sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Selçuk Bayraktar,
702922 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/702922.aspx
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