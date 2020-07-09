Sadece sahil kesimlerinde açan çiçek, bilinçsiz kişilerce koparılması veya tahrip edilmesi sebebiyle yok olma tehlikesi taşıyor. Bölgede dolaşan sivil ekipler, çiçeği koparan kişilere adet başına 48 bin 625 lira ceza kesiyor. Halit Arsan İHA
Koparana 48 bin TL ceza var
09.07.2020 - 04:17 | Son Güncelleme: 09.07.2020 - 06:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koparılması ve ticari maksatlı ülke dışına çıkarılması yasak olan kum zambakları, Şile’nin sahillerini süslüyor.
Etiketler : kum zambakları,
716689 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/716689.aspx
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