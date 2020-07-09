Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadece sahil kesimlerinde açan çiçek, bilinçsiz kişilerce koparılması veya tahrip edilmesi sebebiyle yok olma tehlikesi taşıyor. Bölgede dolaşan sivil ekipler, çiçeği koparan kişilere adet başına 48 bin 625 lira ceza kesiyor. Halit Arsan İHA