Artvin'de 3 arkadaş, köy yolundan geçen vatandaşların su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılmayan bir buzdolabından hayrat çeşmesi yaptı.

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Artvin'in Çağlayan köyünde yaşayan Ali Gül ile Demirci köyünde yaşayan Resul Yıldırım ve Oğuz Yıldırım, köy yolunda hayrat çeşmesi yapmak için ilginç bir yöntem kullandı.

Oğuz Yıldırım'ın kullanmadığı buzdolabını Demirci köyünden getiren 3 arkadaş, Ali Gül'ün borularla yol kenarına kadar ulaştırdığı suyu buzdolabına bağladı. Yapılan çalışma ile atıl durumdaki buzdolabı çeşmeye dönüştü.

3 arkadaş yaptı! Atıl buzdolabını hayrata çevirdiler

KAPAĞI AÇAN SOĞUK SUYA ULAŞIYOR

Buzdolabının kapağını açan vatandaşlar, içerisine yerleştirilen musluktan akan soğuk suyla ihtiyaç gideriyor. Dolabın suyla dolan iç kısmı ise yiyecek ve içeceklerin soğuk şekilde muhafaza edilmesini sağlıyor.

Köy yolundan geçenlerin kullanımına sunulan ve hem çeşme hem de soğutucu görevi gören buzdolabı, ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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