Kıyı Emniyeti ekipleri, İblis Burnu açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları tekneden kurtarılan iki kişi, Fethiye Limanı'na götürüldü.