Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında devam eden operasyonlarda, kayalıklardan düşen asker şehit oldu. Adana'nın Aladağ nüfusuna kayıtlı şehidin naaşı, Hakkari Devlet Hastanesi morguna getirildi.
Kayalıklardan düşen asker şehit oldu
25.08.2020 - 11:02 | Son Güncelleme: 25.08.2020 - 11:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Derecik ilçesi kırsalında operasyon sırasında kayalıklardan düşen asker şehit oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hakkari’,
727092 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/727092.aspx
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