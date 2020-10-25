Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbullular pazar gününe sisli bir hava ile uyandı.

Beyaza bürünen mega kentte, Ayvansaray ve Haliç Köprüsü'nde sürücüler görüş mesafesinin 50 metreye düşmesi nedeniyle kimi zaman zor anlar yaşadı.

Tüm kenti etkisi altına alan sis, Yenibosna ve E-5'te de kartpostallık manzaraların oluşmasına neden oldu.

İşe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar ise tüm kenti etkisi altına alan sisin görüntüsünün tadını çıkardı.

Vapur seferlerine sis engeli

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis sabah saatlerinde megakentin üzerini kapladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi, Harem-Sirkeci Arabalı vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeni ile geçici süreyle iptal edildiğini duyurdu.