Konya’nın beklediği kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Hafif kar yağışı gece saatlerine kadar devam ederken, kentte bazı bölgeler yer yer beyaza büründü. Karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağış, merkez ilçelerde de kendini gösterdi.
Konya’ya yılın ilk karı yağdı
16.01.2021 - 00:41 | Son Güncelleme: 16.01.2021 - 00:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya kent merkezine mevsimin ilk karı akşam saatlerinde yağdı.
Etiketler : Konya,
760301 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760301.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER