Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya’nın beklediği kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Hafif kar yağışı gece saatlerine kadar devam ederken, kentte bazı bölgeler yer yer beyaza büründü. Karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağış, merkez ilçelerde de kendini gösterdi.