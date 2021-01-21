Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evin 2. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan evden Suriye uyruklu 1 kişiyi çıkardı. Dumandan zehirlendiği belirlenen kişi, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Osmaniye'de çıkan ev yangınında bir kişi dumandan zehirlendi
21.01.2021 - 23:17 | Son Güncelleme: 21.01.2021 - 23:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : yangın,duman,haberler,
761679 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761679.aspx
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