Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evin 2. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan evden Suriye uyruklu 1 kişiyi çıkardı. Dumandan zehirlendiği belirlenen kişi, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.