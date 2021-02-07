Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İvrindi ilçesine bağlı Çatalan Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 07.02.2021 Pazar günü saat 19.00'dan itibaren karantina altına alındı.