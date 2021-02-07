İvrindi ilçesine bağlı Çatalan Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 07.02.2021 Pazar günü saat 19.00'dan itibaren karantina altına alındı.
İvrindi'de bir mahalle karantinaya alındı
07.02.2021 - 18:58 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 19:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Çatalan kırsal mahallesi Covid 19 vakalarının görülmesi üzerine karantina altına alındı.
Etiketler : ivrindi,karantina,haberler,
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