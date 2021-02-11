Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’den alınan bilgilere göre, saat 10.36’da merkez üssü Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.5 kilometre derinliğinde meydana geldi.