Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’den alınan bilgilere göre, saat 10.36’da merkez üssü Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Sakarya’da deprem
11.02.2021 - 11:03 | Son Güncelleme: 11.02.2021 - 11:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sakarya,deprem,
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