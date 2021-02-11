Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’den alınan bilgilere göre, saat 10.36’da merkez üssü Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.5 kilometre derinliğinde meydana geldi.