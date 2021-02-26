THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkânlar ve pazar koşullarına bağlı olarak İran'ın Urmiye şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.