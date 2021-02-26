Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkânlar ve pazar koşullarına bağlı olarak İran'ın Urmiye şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.