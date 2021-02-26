THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkânlar ve pazar koşullarına bağlı olarak İran'ın Urmiye şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
THY, İran'ın Urmiye şehrine uçak seferleri başlatıyor
26.02.2021 - 18:03 | Son Güncelleme: 26.02.2021 - 18:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları (THY), İran'ın Urmiye şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.
Etiketler : thy,umriye,iran,uçak,bilet,
770662 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/770662.aspx
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