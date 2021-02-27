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MSB:"Gökçeada'da batan tekne için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor"
27.02.2021 - 13:11 | Son Güncelleme: 27.02.2021 - 13:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında batan teknedeki 5 kişiden 2’sini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Deniz Kuvvetlerimize ait 1 Fırkateyn, 1 Karakol Botu, 1 İHA, 1 Helikopter ve 1 Mayın Avlama Gemisi de destek vermektedir."
Etiketler : msb,
770851 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/770851.aspx
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