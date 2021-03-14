Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayarak yarın 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul'da güvenlik güçlerince denetimler yapılıyor.

Beylikdüzü D-100 Karayolu Haramidere mevkisi ile D-100 karayolu Avcılar mevkisinde trafik her iki yönde akıcı olarak ilerliyor.

Avcılar'daki Marmara Caddesi ile Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda az sayıda insanın olduğu gözlendi.

Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinin özellikle sahil kesimlerinde polis ekiplerinin denetimleri sürerken, izin belgeleri olmadığı halde kısıtlama kurallarına uymayarak dışarı çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde, kısıtlamalardan muaf tutulan turistler dışında bir yoğunluk gözlenmezken, İstiklal Caddesi'ne bağlanan noktalarda polis ve zabıta ekipleri denetime devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda da bazı vatandaşların market alışverişi için dışarı çıktığı görüldü. Polis ekipleri, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ve Kartal'da sahil kesimlerinde denetimlerini sürdürdü.

Kısıtlama nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB CepTrafik uygulamasına göre saat 15.10 itibarıyla yüzde 1 olarak ölçüldü.