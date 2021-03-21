Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan vaka sayıları nedeniyle Dodurga ilçesine bağlı Akkaya köyüne 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi. Ayrıca yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılamayacak.