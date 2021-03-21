Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan vaka sayıları nedeniyle Dodurga ilçesine bağlı Akkaya köyüne 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi. Ayrıca yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılamayacak.
Çorum'da bir köy Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
21.03.2021 - 20:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 - 20:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Etiketler : çorum,karantina,köy,haberler,
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