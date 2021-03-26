Olay, Zonguldak-Kozlu Sahil Yolu Polisevi kavşağında meydana geldi. Kentte iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağış nedeniyle karayolunun kenarındaki kayalık alandan kaya parçaları ana yola düştü. Korku dolu anların yaşandığı olay sırasında şans eseri can kaybı yaşanmazken polis ekipleri bölgeyi trafiğe kapattı. Her iki güzergahta da yolun kapatılmasının ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Kilometrelerce uzun araç kuyruğunun oluştuğu olayda bir süre sonra ulaşım kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Zonguldak'ta 40 metreden düşen kaya parçaları, faciaya yol açıyordu
26.03.2021 - 19:19 | Son Güncelleme: 26.03.2021 - 19:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ta 2 gündür aralıksız devam eden sağanak yağış sebebiyle Kozlu Sahil Yolu mevkiinde heyelan meydana geldi. Her iki güzergah trafiğe kapatıldı.
Etiketler : Zonguldak,Kozlu Sahil Yolu Polisevi,kaya,trafik,yol,
777608 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/777608.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER