Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Van-Yüksekova karayolunun Yeni Köprü mevkiinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Tonlarca ağırlıktaki kaya ve toprağın kayması sonucu yol kapandı. Can ve mal kaybı yaşanmazken, ekipler kapanan karayolunun açılması için çalışma başlattı.