Alınan bilgilere göre, Van-Yüksekova karayolunun Yeni Köprü mevkiinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Tonlarca ağırlıktaki kaya ve toprağın kayması sonucu yol kapandı. Can ve mal kaybı yaşanmazken, ekipler kapanan karayolunun açılması için çalışma başlattı.
Van - Yüksekova karayolunda heyelan
01.04.2021 - 09:04 | Son Güncelleme: 01.04.2021 - 09:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van-Yüksekova karayolu, heyelan sonucu ulaşıma kapandı.
Etiketler : van,karayolu,
778981 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778981.aspx
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