Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Kırıkkale’de kendini gece saatlerinde gösterdi. Karla karışık yağmurla başlayan yağış, gece saatlerinde kara dönüştü. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü kentte kar yağışının gece boyunca devam etmesi bekleniyor.
Kırıkkale'de sağanak yerini kar yağışına bıraktı
10.04.2021 - 03:47 | Son Güncelleme: 10.04.2021 - 03:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale’de gün boyu etkili olan sağanak yerini gece saatlerinde kara bıraktı.
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781348 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/781348.aspx
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