Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Kırıkkale’de kendini gece saatlerinde gösterdi. Karla karışık yağmurla başlayan yağış, gece saatlerinde kara dönüştü. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü kentte kar yağışının gece boyunca devam etmesi bekleniyor.