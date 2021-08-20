Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnebolu ilçesi Çaykıyı köyünde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi, büyük çapta hasara yol açtı. Köyde 1793 yılında yaptırılan Çaykıyı Köyü Mahalle Camii, sel sularının içine dolması, balçık ve çamurla kaplanması dolayısıyla kullanılamaz hâle geldi. Bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, köye kısa sürede cami yapımına karar verdi. Çarşamba günü betonu atılan ve prefabrik olarak inşa edilen camide bugün cuma namazı kılındı. Çaykıyı Köyü Mahalle Camisi imamı Mustafa Oral, çocuklara yaz Kur'ân kursu kapsamında ders verirken yoğun yağış başladığını söyledi. Oral "Biz çocukları evlerine bıraktık. Ben de bakkala ekmek almaya gittim. Bakkaldan dönerken köye geçemedim. Arabamı bırakıp yaya devam ettim" dedi.

"ÇARŞAMBA BETON ATILDI, PERŞEMBE KURULDU, CUMA NAMAZ KILDIK"

Camların patlaması ve içeri suyun girmesiyle cami zemininin yaklaşık 2 metre yükseklikte çamurla kaplandığını kaydeden imam "Cami tehlike arz ettiği için devletimiz tarafından kullanıma kapatıldı. Allah razı olsun, devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bugün cuma. Çarşamba günü devlet yetkililerimiz geldi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından. 'Hocam, yeni bir cami inşa edeceğiz, size de cumayı kıldıracağız' dediler. Ben Allah'a şükür hiçbir tereddüt yaşamadım. Devletimin ne kadar büyük, ne kadar güçlü olduğuna güvencim tamdı. Çarşamba günü betonu atıldı. Perşembe günü kurulumu yapıldı. Biz bugün cumayı bu camide idrak ettik. Rabbime şükürler olsun" diye konuştu.



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