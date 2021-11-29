AFAD verilerine göre Kozan Bucak mevkiinde 17 kilometre derinlikte meydana gelen deprem 3.01 büyüklüğünde hafif şekilde ilçede hissedildi. Deprem ile ilgili bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Antalya’da deprem gibi hortum: Mahalle savaş alanına döndü
Antalya’da dün akşam saatlerinde meydana gelen fırtına mahalleyi savaş alanına çevirdi. Çocuk parkındaki dev ağaçların kökün söküldüğü fırtınada vatandaşlar deprem oluyor sandı.
Son depremler: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde deprem Son dakika haberine göre; Erzurum Köpküköy'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçtiğimiz hafta Erzurum'da aynı noktada 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.