Türkiye Gazetesi

AFAD verilerine göre Kozan Bucak mevkiinde 17 kilometre derinlikte meydana gelen deprem 3.01 büyüklüğünde hafif şekilde ilçede hissedildi. Deprem ile ilgili bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Antalya’da deprem gibi hortum: Mahalle savaş alanına döndü Antalya’da dün akşam saatlerinde meydana gelen fırtına mahalleyi savaş alanına çevirdi. Çocuk parkındaki dev ağaçların kökün söküldüğü fırtınada vatandaşlar deprem oluyor sandı.

Son depremler: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde deprem Son dakika haberine göre; Erzurum Köpküköy'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçtiğimiz hafta Erzurum'da aynı noktada 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.