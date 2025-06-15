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Dişlerinizi ihmal etmeyin! Bağırsaklarınız tehlikede olabilir...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dişlerinizi ihmal etmeyin! Bağırsaklarınız tehlikede olabilir...
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, ağız sağlığının sadece estetik değil, genel sağlık açısından da büyük önem taşıdığını belirterek, diş kayıpları ve yetersiz çiğnemenin IBS gibi kronik bağırsak hastalıklarının riskini artırabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, yaptığı açıklamada ağız sağlığı ihmali, İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS) dahil birçok sindirim sorununa zemin hazırladığını söyledi.

Dişlerinizi ihmal etmeyin! Bağırsaklarınız tehlikede olabilir... - 1. Resim

Özkan, sindirim sistemi bozukluklarının tek sebebinin stres ya da beslenme olmadığını yeni bilimsel bulgular, diş eksikliğinin bağırsak sağlığı üzerinde doğrudan etkisi olduğunu ortaya koyduğunu ifade ederek, "Ağız sağlığı yalnızca estetik değil, aynı zamanda sistemik sağlık için de kritik öneme sahiptir. Diş kayıpları ve yetersiz çiğneme, IBS gibi kronik bağırsak hastalıklarına bile yol açabiliyor. Roma III kriterlerine göre değerlendirilerek Ekim 2024’te yayımlanan çok merkezli çalışmada, 1-2 diş kaybı yaşayan bireylerde IBS görülme oranının yüzde 35, 3-5 diş kaybı olanlarda ise yüzde 33’e yakın olduğu tespit edildi. Araştırma, özellikle kabızlık ağırlıklı IBS formunun, eksik diş sayısıyla paralel olarak arttığını ortaya koydu" diye konuştu.

Dişlerinizi ihmal etmeyin! Bağırsaklarınız tehlikede olabilir... - 2. Resim

"SİNDİRİM AĞIZDA BAŞLAR"

Ağız sağlığının sistemik hastalıklarla ilişkisine dikkat çeken Özkan, şu uyarılarda bulundu: "Halk arasında yaygın bir yanlış anlaşılma var: ‘Sindirim midede başlar’ denir. Oysa sindirim süreci ağızda başlar. Dişlerle yapılan mekanik sindirim ve tükürükteki enzimlerle başlayan kimyasal sindirim yetersiz kalırsa, mide ve bağırsaklara binen yük artar. Yetersiz çiğneme, bağırsak hareketlerini bozar ve zamanla IBS gibi ciddi tabloya dönüşebilir."

Dişlerinizi ihmal etmeyin! Bağırsaklarınız tehlikede olabilir... - 3. Resim

"PROTEZ KULLANANLAR DİKKAT"

Özkan, araştırma sonuçlarının, diş protezi kullanan bireylerde IBS görülme oranının, tüm dişleri olanlara göre yüzde 103 daha yüksek olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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