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"Yapamazsın" dediler! Hırs yapıp 109'dan 84 kiloya düştü, hayatı değişti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Yapamazsın&quot; dediler! Hırs yapıp 109&#039;dan 84 kiloya düştü, hayatı değişti

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de yaşayan 48 yaşındaki bir kadın, kilo vermesini zorlaştıran rahatsızlıklara rağmen 109 kilodan 84 kiloya düştü. Son hali görenleri şaşırtan ve kilosu sebebiyle hareket kabiliyetinin kısıtlandığını söyleyen Hanife Keskin, "İlk başladığımda çevremden inancımı kırmak isteyenler oldu, 'İşin yok mu? Yapamazsın, başaramazsın' dediler. Ama benim hayatım çok değişti" ifadelerini kullandı.

Kocaeli’de yaşayan 48 yaşındaki 2 çocuk annesi Hanife Keskin, profesyonel destekle 109 kilodan 84 kiloya düştü. Son hali şaşırtan kadının zayıfladıktan sonra hayatında birçok şey de değişti. Kilosu sebebiyle hareket kabiliyetinin kısıtlandığını söyleyen kadın artık böyle bir problem yaşamadığını ifade etti.

Keskin, "109 kiloydum şu an 84 kiloyum, çok memnunum. Kiloluyken otobüslerin ikili koltuklarını kaplayınca kendimi kötü hissediyordum. Yaşımdan ve hastalıklarımdan dolayı kilo vereceğim konusunda kedime inanmıyordum. Diyetisyen, fizyoterapist desteği alıyorum. Hazırlanan hareket ve diyet programını uyguladım. Terziyim, kilo verdikçe elbiselerimi daraltmam benim motivasyonumu arttırdı" şeklinde konuştu.

"EŞİM VE ÇOCUKLARIM DA ÇOK DESTEK OLDU"

Kilosu sebebiyle hareket kabiliyeti kısıtlandığını söyleyen Keskin, "Namaz kılmakta zorluk çekiyordum, şimdi çok rahatım. Buraya severek ve koşarak geliyorum. İlk başladığımda çevremden inancımı kırmak isteyenler oldu, 'İşin yok mu? Yapamazsın, başaramazsın' dediler. Ama benim hayatım çok değişti. Yürüyüşüm değişti, nefes alışlarım düzeldi, evdeki hareket rahatlığım arttı, uyku düzenim değişti. Kendime inanmıyordum, Anne Şehir Merkezi kendime inanmama vesile oldu. Eşim ve çocuklarım da çok destek oldu. Sizler de başarabilirsiniz” dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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