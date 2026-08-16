Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde piknik yapan aileden 4 kadının bulunduğu botun Dicle Nehri’nde devrilmesi sonucu 22 yaşındaki Y.İ. hayatını kaybetti. 3 kadının kurtarıldığı olayda, ekiplerin çalışmasıyla genç kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, bugün öğle saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, Güçlükonak yolu üzerinde Dicle Nehri kenarında piknik yapan bir aileden 4 kadının bindikleri botun devrilmesi sonucu suya düştüğü ihbarı geldi.

Piknik keyfi kabusa döndü! 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle 3 kadın sudan çıkarılarak kurtarılırken, Y.İ. (22) ise nehirde gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Piknik keyfi kabusa döndü! 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama kurtarma çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla Ilısu HES İşletme Müdürlüğü'nden baraj kapakları kapatılarak su debisi düşürüldü. Bölgeye sevk edilen dalgıç ve arama-kurtarma ekipleri, Dicle Nehri’nde geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Piknik keyfi kabusa döndü! 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti

Yapılan çalışmalar sonucunda Y. İ.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Genç kadının cenazesinin, yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edilmek üzere hastaneye kaldırılması bekleniyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası