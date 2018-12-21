ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarına devam ediyor. Sınır güvenliği oylaması hakkında konuşan Trump, Demokratlar’ın bütçeye onay vermemesi halinde ABD hükümetinin kapanacağını dile getirdi.
ABD hükümeti kapanıyor
21.12.2018 - 15:48 | Son Güncelleme: 21.12.2018 - 15:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar’ın bütçeye onay vermemesi halinde hükümetin kapanacağını söyledi.
Etiketler : ABD,
594570 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/594570.aspx
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