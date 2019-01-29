Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarından bazılarının kontrolünün, Başkan Donald Trump tarafından 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanınan muhalif lider Juan Guaido'ya verildiği duyuruldu.