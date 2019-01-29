ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarından bazılarının kontrolünün, Başkan Donald Trump tarafından 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanınan muhalif lider Juan Guaido'ya verildiği duyuruldu.
Venezuela'nın ABD'deki mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti
29.01.2019 - 17:21 | Son Güncelleme: 29.01.2019 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'den Venezuela'ya ait maddi kaynaklarla ilgili bir açıklama yapıldı.
Etiketler : Donald Trump,Venezuela,
601089 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/601089.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER