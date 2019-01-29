Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, kendisini “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado hakkında soruşturma başlattı. Başsavcı, ABD destekli Guaido’nun ülkeden ayrılmasının yasaklanması ve mal varlıklarının dondurulması için Yüksek Mahkemeye başvurdu.