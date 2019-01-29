Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, kendisini “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado hakkında soruşturma başlattı. Başsavcı, ABD destekli Guaido’nun ülkeden ayrılmasının yasaklanması ve mal varlıklarının dondurulması için Yüksek Mahkemeye başvurdu.
Guaido hakkında soruşturma başlatıldı
29.01.2019 - 19:55 | Son Güncelleme: 29.01.2019 - 19:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Venezuela’da başsavcılık, kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido hakkında soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Guaido,
601114 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/601114.aspx
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