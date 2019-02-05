Gazze'nin Han Yunus şehrinde bir benzin istasyonundaki LPG yüklü tanker patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangın kontrol altına alınırken Filistin Sivil Savunma Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. Ölü ya da yaralı sayısı hakkında açıklama yapılmadı.
Gazze'de tanker patladı
05.02.2019 - 14:58 | Son Güncelleme: 05.02.2019 - 15:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazze'nin Han Yunus şehrinde bir benzin istasyonundaki LPG yüklü tanker patladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gazze,İsrail,Patlama,
602583 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/602583.aspx
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