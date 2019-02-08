Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Filipinler'in doğusunda meydana gelen depremin şiddetini 6.1 olarak açıkladı. Depremin 80 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı. Kısa süren deprem hasara yol açmadı.