Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Filipinler'in doğusunda meydana gelen depremin şiddetini 6.1 olarak açıkladı. Depremin 80 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı. Kısa süren deprem hasara yol açmadı.
Filipinler'de 6.1 şiddetinde deprem
08.02.2019 - 15:54 | Son Güncelleme: 08.02.2019 - 15:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filipinler’in doğusunda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : deprem,filipinler deprem,
603241 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/603241.aspx
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