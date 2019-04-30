Sudan Askeri Geçiş Konseyi, muhalefetin çatı oluşumu  Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ile geçiş süreci yönetimdeki temsil  oranları konusunda anlaşmaya varılamadığını açıkladı. 

Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi İbrahim, düzenlediği  basın toplantısında, geçiş sürecini yönetecek başkanlık konseyinin 7'si asker,  3'ü sivil 10 üyeden oluşmasını önerdiklerini, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi  Güçleri'nin ise 8'i sivil, 7'si asker 15 üyeden oluşmasını teklif ettiğini  söyledi.

İbrahim, tarafların, diğer tarafın görüşlerinin incelenmesi, üzerinde  çalışılması ve konuya ilişkin rapor hazırlanması konusunda mutabık kaldığını  ifade etti.

Askeri Geçiş Konseyi'nin toplantıda, yağmalama, hırsızlık gibi olaylar  konusunda muhalif güçleri uyardığını söyleyen İbrahim, Özgürlük ve Değişim  Bildirgesi Güçleri'nin de bu tür uygulamaları tamamen reddettiğini, bunların  kendilerini temsil etmediğini ifade ettiğini aktardı.

Yol ve köprülerin trafiğe açılması

İbrahim, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin demir ve kara  yolları ile köprülerin en kısa zamanda trafiğe açılması, Hartum'un Burri  Mahallesi'ndeki polis merkezi önündeki barikatların kaldırılmasına ilişkin  taahhüdünü teyit ettiğini kaydetti.

Sudan Meslek Odaları'ndan (SPA) yapılan yazılı açıklamada ise Askeri  Konseyin açıklamasının doğru olmadığı ifade edilerek, gösteriler nedeniyle  kapatılan yol ve köprülerin açılması konusunda askerle anlaşılamadığı belirtildi.

Konseyden yapılan ikinci açıklamada ise yetkili olmayan kişilerce  vatandaşların araçlarının ve üzerlerinin aranması, mülklerin yağmalanması,  hırsızlık, darp, yolların kapatılması gibi halkın hayatını, kamu güvenliğini ve  istikrarı tehdit eden gelişmelerin yaşandığı kaydedilerek, kamu güvenliğini  tehdit eden olayları çözmede tereddüt gösterilmeyeceği ifade edildi.

Askeri Konseyin oturma eylemine müdahale girişimi

SPA'nın ikinci açıklamasında ise Askeri Geçiş Konseyi'nin, ordu  karargahı önündeki oturma eylemini dağıtma girişiminde bulunduğu belirtildi ancak  bu girişimle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, halka, sokağa çıkma ve gösterilerin yapıldığı ordu  karargahına doğru yürüyüş düzenleme çağrısı yapıldı.

Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim  Bildirgesi Güçleri, dün geçiş döneminin idaresi için başkanlık konseyi kurulması  konusunda anlaşmaya varmıştı. Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, sivillerin  ağırlıklı olduğu bir başkanlık konseyi kurulmasını istiyor.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin  hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından,  ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir  dönemi sona ermişti.