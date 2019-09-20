Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde patlama meydana geldi. Yerel kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralıların durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.
Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 11 ölü, 2 yaralı
20.09.2019 - 22:04 | Son Güncelleme: 20.09.2019 - 22:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Irak,kerbela,kaza,
651604 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/651604.aspx
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