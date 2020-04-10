Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastanın 15 yaşında bir çocuk olduğu, Roraima eyaletinin başkenti Boa Vista'daki bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ifade edildi. Dış dünyayla çok az temasa sahip olan Yanomiler hastalık karşısında üç kat daha tehlikedeler.